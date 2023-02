Rummenigge: Cada vez que jugábamos en España tenía una sensación extraña

El exfutbolista alemán Karl-Heinz Rummenigge, miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, aseguró este miércoles que no le sorprendió la noticia del pago por parte de FC Barcelona al vicepresidente de los árbitros José María Enríquez Negreira, ya que cada vez que jugaba en España (Bayern Munich) "tenía una sensación extraña".

"Créeme cuando te digo que me reí al leer esta noticia", declaró en una entrevista con el diario italiano Corriere dello Sport.

"Sin embargo, no me sorprende. Cada vez que jugábamos en España tenía una sensación extraña. Son cosas inaceptables que no solo afectan al torneo nacional. El tema arbitral también debe abordarse con mucha seriedad y respeto", apuntó tajante el exdirector ejecutivo de Bayern.