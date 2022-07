Sadio Mané ganó por segunda vez en su carrera el premio al Futbolista Africano del Año

El destacado futbolista senegalés Sadio Mané, flamante contratación de Bayern Munich, fue condecorado por segunda vez en su carrera como el Futbolista Africano del Año, en una ceremonia realizada este jueves.

Mané se llevó este premio producto de su gran última temporada con Liverpool, donde marcó 23 goles y participó de los subcampeonatos en la Champions y Premier League, además de los títulos de la Copa de la Liga y la Copa FA.

El extremo izquierdo se impuso, por ejemplo, a su ex compañero en los "reds" Mohamed Salah, el marroquí Achraf Hakimi, el argelino Riyad Mahrez y el también senegalés Edouard Mendy.

Still not the King? Are you sure Sadio?#CAFAwards2022 https://t.co/pumkms5vsC pic.twitter.com/Ad9cpwtWPg