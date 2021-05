Salah y su mensaje a Boris Johnson: Haga lo que pueda para que se detenga la violencia en Gaza

La estrella de Liverpool Mohamed Salah envió un mensaje en redes sociales a los líderes mundiales, mencionando de forma particular al Primer Ministro británico ,Boris Johnson, pidiendo que ayuden en el conflicto israelí-palestino en Gaza.

"Hago un llamado a todos los líderes mundiales, incluido el Primer Ministro del país que ha sido mi hogar durante los últimos cuatro años, para que hagan todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que la violencia y el asesinato de personas inocentes se detenga de inmediato. Suficiente es suficiente", expresó a través de redes sociales.

Riyad Mahrez también se manifestó a través de su cuenta de Twitter con un mensaje de paz en medio de los atentados y conflictos bélicos.

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson