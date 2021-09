Samuel Eto'o anunció su candidatura a la presidencia de la Federación Camerunesa

Samuel Eto'o, ex jugador de FC Barcelona y ex seleccionado camerunés retirado del mundo profesional en 2019, anunció su candidatura para presidir la Federación Camerunesa de Fútbol con vistas a las elecciones que la organización celebrará a finales de este año.

"Me siento honrado y feliz de anunciar mi candidatura a la presidencia de la Federación de Fútbol de Camerún" dijo el ex barcelonista a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, confirmando los rumores de los que ya se habían hecho eco los medios locales recientemente.

Eto'o apoyó en las pasadas elecciones la candidatura del actual presidente, Seidou Mbombo Njoya, pero, según el comunicado, este proyecto no ha cumplido con las "expectativas".

"Hace tres años apoyé un proyecto que parecía prometedor para el futuro de nuestro fútbol. Haciendo balance de sus logros, no me arrepiento, aunque las expectativas no se han cumplido", subrayó el otrora goleador.

Asimismo, Eto'o se comprometió a ceder la asignación económica mensual que le correspondería como presidente de la Federación si es elegido para fomentar proyectos de fútbol amateur.

De cara a la próxima Copa de África de Naciones (CAN), que se disputará en enero de 2022 en Camerún -tras varias demoras por motivos meteorológicos y por la covid-19- Eto'o aseguró que el torneo "será una oportunidad para mostrar al mundo la increíble reserva de talento que siempre ha sido" su país.