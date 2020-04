Se aplazaron las finales continentales africanas ante la expansión del coronavirus

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió aplazar las finales de la Liga de Campeones y Copa Confederación de la temporada 2019-20 ante la evolución de la pandemia del coronavirus en el continente.

Tras acordar aplazar las semifinales de ambas competiciones interclubes, el organismo africano optó por aplazar también las finales, que por primera vez se iban a disputar a un partido.

La de la Copa Confederación estaba programada para el 24 de mayo en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, y la de la Champions el 29 del mismo mes, en el estadio Japona de Douala (Camerún).

La CAF apunta que las nuevas fechas serán comunicadas a su debido tiempo tras consultar con todas las partes, así como asegura que estudia constantemente la situación de la pandemia y trabaja estrechamente con las distintas autoridades, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

