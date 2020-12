Se cayó definitivamente como opción en La Roja: Gabriel Heinze fue oficializado en Atlanta United

El argentino Gabriel Heinze fue oficializado este viernes como nuevo director técnico de Atlanta United de la Major League Soccer, por lo que su opción se cayó definitivamente para la banca de la selección chilena.

Así lo anunció el elenco estadounidense en sus redes sociales, el que lo contrató luego de una interesante campaña en Vélez Sarsfield, club al que dirigió entre 2018 y 2020 y donde tuvo en su plantel al chileno Pablo Galdames.

El "gringo" era una de las opciones que gustaba en la ANFP ante la inminente salida de Reinaldo Rueda, aunque hace varias semanas se le ligaba con la MLS, por lo que ahora deberán aparecer nuevas opciones para la Roja.

The 5-Stripes Don't Stop#ATLUTD appoints Gabriel Heinze as new head coach.



— Atlanta United FC (@ATLUTD) December 18, 2020