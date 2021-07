Se filtraron imágenes de Griezmann y Dembélé realizando burlas xenofóbicas a asiáticos

Durante las últimas horas se filtraron imágenes de los franceses Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé realizando burlas xenofóbicas a personas asiáticas durante una concentración de su equipo nacional.

Las imágenes son de 2019, pero se revelaron recientemente. En ellas se ve como ambos jugadores se burlan de dos operarios orientales, principalmente Dembélé a quien se le escucha decir: "Todas estas caras feas solo para que puedas jugar PES, ¿no te da vergüenza?" o "¿Qué tipo de lenguaje es ese?".

Ousmane Dembele and Antoine Griezmann were caught on camera suspected of being racist towards Asians 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/2tFRSMfj1I — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) July 2, 2021

Los futbolistas se defendieron en sus redes sociales. Griezmann sostuvo que "siempre he estado comprometido contra cualquier forma de discriminación. Durante los últimos días, algunas personas han querido hacerme pasar por el hombre que no soy. Rechazo firmemente las acusaciones que se me han hecho y lamento haber podido ofender a mis amigos japoneses".

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

Dembélé, en tanto, expresó en sus historias de Instagram que "durante los últimos días, ha circulado por redes sociales un vídeo privado que data de 2019. La escena se desarrolla en Japón, pero podría haberse desarrollado en cualquier parte del planeta, yo habría utilizado las mismas expresiones".

"Estas expresiones no estaban dirigidas hacia ninguna comunidad en concreto. A veces utilizo este tipo de expresiones en privado, con amigos, sin importar su origen. Ahora este vídeo se ha hecho público, y entiendo que pueda herir a las personas presentes en las imágenes. De hecho, les presento mis más sinceras disculpas", cerró.