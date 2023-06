Se sumó a Benzema: N'Golo Kanté fichó por Al Ittihad de Arabia Saudita

En un bombazo referente a transferencias, Al Ittihad de Arabia Saudita anunció al volante francés N'Golo Kanté como su nueva contratación, luego de su paso por Chelsea de Inglaterra.

El conjunto aurinegro detalló en un comunicado que el "contrato se cerró este jueves 20 de junio, después que Kanté completara sus exámenes médicos en el centro especializado de medicina en Dubai".

Las evaluaciones fueron importantes para el futbolista de 32 años, ya que una dura lesión en agosto de 2022 lo dejó fuera de la última Copa del Mundo, y pudo retomar la actividad recién en la recta final de la última temporada.

El vínculo del campeón en Rusia 2018 con los "Tigres" tiene una duración de tres años, por lo que estará ligado el club saudí al menos hasta mediados de 2026, específicamente al cierre de la campaña 2025/26.

El jugador de raíces malienses compartirá camarín con un compatriota que también significó un golpe mundial en el actual mercado de pases, pues el delantero Karim Benzema se unió al equipo recientemente, el pasado 6 de junio.

