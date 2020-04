Se suspendió la International Champions Cup y el clásico entre Real Madrid y Barcelona en Las Vegas

La organización de la International Champions Cup, torneo de verano que enfrenta a los grandes clubes de Europa, anunció este viernes la cancelación de la edición prevista para el receso de mitad de año 2020, en el que estaba planificado un clásico en Las Vegas entre Real Madrid y Barcelona de Aturo Vidal.

"Estamos desconsolados por las miles de muertes por la terrible enfermedad de COVID-19. Nuestros pensamientos están con todos los que se han visto afectados en este momento difícil. La salud y la seguridad de los jugadores, el personal, los seguidores y todos los que participan en nuestros partidos es siempre primordial", señaló en un comunicado.

Ante la falta de fechas oficiales para acabar la temporada en todas las competiciones y la previsión de que se pueda hacer durante el verano, la organización se adelantó cancelando la próxima edición de la International Champions Cup.

"La falta de claridad sobre cuándo se levantará el distanciamiento social y las restricciones sumado al incierto calendario internacional de fútbol, hace inviable el torneo. Esperamos traer a los mejores clubes y los enfrentamientos más emblemáticos del mundo a los Estados Unidos y Asia en 2021", anunció.

An update on the Men’s 2020 Tournament. pic.twitter.com/eb8PaSaPGs