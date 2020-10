Sean Connery, de promisorio futbolista a ícono del cine

Este sábado el mundo artístico llora la partida de Sean Connery. No obstante, el ámbito del fútbol, también mira de cerca este hito, ya que el británico estuvo cerca de convertirse en jugador profesional.

Así lo recordaron hace algunos años en Escocia, en el medio The Dalkeith Advertiser, donde en una entrevista realizada hace un tiempo Connery señalaba que "jugué para Bonnyrigg Rose y East Fife me ofreció una prueba. Esa es la verdad. Celtic, no", añadiendo que el ex futbolista Matt Busby quiso llevarlo a Old Trafford para probarse en Manchester United.

"Tenía muchas ganas de aceptar porque amaba el fútbol. Pero me di cuenta de que un futbolista de primer nivel podía estar sobre la colina a los 30 años, y yo ya tenía 23. Decidí convertirme en actor y resultó ser uno de mis movimientos más inteligentes", añadió.

Además, el legendario actor recordado por su personaje de James Bond creció practicando fisicoculturismo, una de sus pasiones, aunque ya audicionando en la actuación terminó por dejar esta disciplina.