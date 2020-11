Sebastián Soto tuvo estreno goleador con Estados Unidos en victoria ante Panamá

El delantero de ascendencia chilena Sebastián Soto, quien fue pretendido por Reinaldo Rueda en La Roja, tuvo un exitoso estreno este lunes con la camiseta de Estados Unidos, marcando dos goles en el triunfo por 6-2 sobre Panamá en amistoso internacional disputado en Austria.

Congrats @Sebastian9Soto on your first #USMNT goal! pic.twitter.com/ceHrXcRFmT

Soto, convocado por el técnico Gregg Berhalter en esta fecha FIFA, ingresó en el segundo tiempo, cuando su equipo ganaba por 3-1 y se encargó de marcar el cuarto (83') y sexto gol (90+1') para los nortamericanos.

One final goal on the night! @Sebastian9Soto bags his second! pic.twitter.com/CyxKaVUltQ