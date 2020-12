Seleccionado sudafricano falleció a los 25 años en un accidente vehicular

El defensor sudafricano Motjeka Madisha falleció en un accidente de tránsito en Johannesburgo, esto según informó el domingo la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA).

El futbolista de 25 años, viajaba con un acompañante cuando su automóvil chocó contra una valla publicitaria y se incendió. Los dos tripulantes murieron.

Madisha, que jugó para los campeones de la Premier Soccer League sudafricana Mamelodi Sundowns, ganó 12 partidos con su selección y participó en su doble partido de clasificación para la Copa Africana de Naciones contra Santo Tomé y Príncipe el mes pasado.

"Todavía estoy tratando de averiguar los hechos de lo que realmente sucedió, pero esta es una noticia terrible para el fútbol", dijo el presidente de la SAFA, Danny Jordaan, en un comunicado.

It is with great sadness that we learnt of the passing on of @BafanaBafana and Mamelodi Sundowns defender, Motjeka Madisha.

We are shocked and devastated. pic.twitter.com/qYnNXRQ0N0