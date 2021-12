¡Sigue la acción! La agenda del fútbol internacional en la semana de Navidad

Esta semana se celebrará la Navidad, pero el fútbol no para y tendrá importantes duelos de las mejores ligas del mundo, con presencia de varios futbolistas chilenos.

Revisa la agenda del fútbol internacional para esta semana:

Lunes 20 de diciembre

Sorteo de la Champions League femenina (Lyon de Christiane Endler), 08:00 horas. Transmite: DAZN UEFA Women's Champions League Youtube.

Sorteo de las copas Libertadores y Sudamericana, 12:00 horas. Transmite: Directv Sports.

Liga española

Levante vs. Valencia, 17:00 horas. Transmite: ESPN 2 y Star +.

Martes 21 de diciembre

Liga italiana

Udinese vs. Salernitana, 14:30 horas. Transmite: ESPN y Star +.

Juventus vs. Cagliari, 16:45 horas. Transmite: ESPN 2 y Star +.

Genoa (Pablo Galdames) vs. Atalanta, 16:45 horas. Transmite: Star +.

Liga española

Villarreal vs. Alavés, 15:00 horas. Transmite: ESPN 3 y Star +.

Sevilla vs. FC Barcelona, 17:30 horas. Transmite: ESPN y Star +.

Carabao Cup

Arsenal vs. Sunderland, 16:45 horas. Transmite: Star +.

Miércoles 22 de diciembre

Liga italiana

Sassuolo vs. Bologna (Gary Medel), 12:30 horas. Transmite: Star +.

Venezia vs. Lazio, 12:30 horas. Transmite: Star +.

Inter de Milán (Alexis Sánchez y Arturo Vidal) vs. Torino, 14:30 horas. Transmite: ESPN y Star +.

Hellas Verona vs. Fiorentina (Erick Pulgar), 14:30 horas. Transmite: Star +.

AS Roma vs. Sampdoria, 14:30 horas. Transmite: ESPN 3 y Star +.

Empoli vs. AC Milan, 16:45 horas. Transmite: ESPN 3 y Star +.

Napoli vs. Spezia, 16:45 horas. Transmite: Star +.

Liga española

Granada vs. Atlético de Madrid, 15:00 horas. Transmite: ESPN 2 y Star +.

Athletic de Bilbao vs. Real Madrid, 17:30 horas. Transmite: ESPN 2 y Star +.

Carabao Cup

Liverpool vs. Leicester City, 16:45 horas. Transmite: Star +.

Brentford vs. Chelsea, 16:45 horas. Transmite: Star +.

Tottenham vs. West Ham, 16:45 horas. Transmite: Star +.

Ligue 1

Lorient vs. PSG (Lionel Messi), 17:00 horas. Transmite: ESPN y Star +.

AS Monaco (Guillermo Maripán) vs. Rennes, 17:00 horas. Transmite: ESPN Extra y Star +.

Jueves 23 de diciembre

Liga portuguesa

Porto vs. Benfica, 17:45 horas. Transmite: Star +.

Domingo 26 de diciembre

Liga inglesa (Boxing Day) - En riesgo por brote de Covid-19 en clubes.

Liverpool vs. Leeds United, 09:30 horas. Transmite: Star +.

Wolverhampton vs. Watford, 09:30 horas. Transmite: ESPN y Star +.

Manchester City vs. Leicester, 12:00 horas. Transmite: ESPN y Star +.

Norwich vs. Arsenal, 12:00 horas. Transmite: Star +.

Tottenham vs. Crystal Palace, 12:00 horas. Transmite: Star +.

West Ham vs. Southampton, 12:00 horas. Transmite: Star +.

Burnley vs. Everton, 12:00 horas. Transmite: Star +.

Aston Villa vs. Chelsea, 12:00 horas. Transmite: ESPN y Star +.

Brighton vs. Brentford, 12:00 horas. Transmite: ESPN y Star +.

Lunes 27 de diciembre

Liga inglesa (Boxing Day) - En riesgo por brote de Covid-19 en clubes.

Newcastle vs. Manchester United, 17:00 horas. Transmite: ESPN y Star +.