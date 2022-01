Simeone: "El equipo no tiene fortaleza en el juego aéreo"

El entrenador de Atlético de Madrid, Diego Simeone, explicó que su "equipo no tiene fortaleza en el juego aéreo" tras perder por 1-2 ante Athletic de Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España al encajar dos goles tras saque de esquina.

"Hay cosas que no se pueden esconder y eso nos quita oportunidades para estar más arriba en la Liga o en este caso no irnos tan pronto de esta competición. Me da muchísima rabia perder a balón parado", añadió en este sentido el técnico argentino en rueda de prensa.

Pero consideró que "en el plano general" el Atlético hizo "un trabajo bueno" y llevó el partido dónde quería. "Desde lo posicional creo que el equipo trabajó bastante bien", sentenció.