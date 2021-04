¡Sorpresa! Chelsea prepara su salida de la Superliga

El club inglés Chelsea prepara la documentación necesaria para solicitar su salida de la Superliga, según informó este martes el medio británico BBC.

La publicación entregó la novedad a través de su periodista Dan Roan, quien avisó que la institución tomó la determinación durante las últimas horas.

Este martes Chelsea enfrenta a Brighton por la Premier League.

Durante las últimas horas el primer ministro británico, Boris Johnson, se mostró contrario a la realización de la Superliga.

La escuadra de Londres participa en la Liga de Campeones, donde enfrentará a Real Madrid en semifinales.

BREAKING

I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL