Thiago Silva se despidió de París Saint-Germain y está muy cerca de Chelsea

El zaguero brasileño Thiago Silva se despidió de Paris Saint-Germain con un emotivo mensaje en redes sociales, en medio de los rumores sobre su eventual fichaje en Chelsea.

El defensor central escribió en su cuenta de Instagram que "hoy se cierra un ciclo, después de ocho años en PSG. Me gustaría agradecer a mis compañeros, a todo el equipo técnico y gerencial, la afición, mi familia, Dios y mis amigos, por todos estos felices hemos vivido en la Ciudad de la Luz".

"Aquí, junto a mi mujer vivimos momentos inolvidables, nuestros hijos han crecido, nos hemos convertido en ciudadanos franceses, y llevaremos para siempre estos años vividos y a Francia en nuestro corazón. Muchas gracias", agregó en el texto.

Por otro lado, el periodista italiano de Sky Sports, Fabrizio Romano, aseguró mediante Twitter que Silva ya firmó su contrato con Chelsea y que el club anunciará pronto el fichaje.

After Chilwell... today Thiago Silva has signed his contract with Chelsea, announcement expected soon.

Havertz deal with Leverkusen has ben agreed too - as reported on Monday. It’s just a matter of time.

Malang Sarr will sign until 2025 and he can be loaned out. 🔵 #CFC #Chelsea