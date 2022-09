Thomas Tuchel: Estoy devastado porque mi tiempo en Chelsea llegó a su fin

El entrenador alemán Thomas Tuchel realizó una declaración oficial en sus redes sociales luego de haber sido destituido de la banca de Chelsea durante esta semana, asegurando que quedó "devastado" por la decisión.

"Esta es una de las declaraciones más difíciles que he tenido que escribir, y es una que esperaba no tener que hacer durante muchos años. Estoy devastado porque mi tiempo en el Chelsea ha llegado a su fin. Este es un club en el que me sentí como en casa, tanto en lo profesional como en lo personal", escribió el DT.

"El orgullo y la alegría que sentí al ayudar al equipo a ganar la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes se quedarán conmigo para siempre. Me siento honrado de haber sido parte de la historia de este club y los recuerdos de los últimos 19 meses siempre tendrán un lugar especial en mi corazón", añadió.

Junto a Chelsea, Tuchel conquistó la Champions League 2020-21 y la Supercopa de la UEFA, además del Mundial de Clubes que se celebró el pasado año.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx