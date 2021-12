Trágica noticia: Seleccionado falleció tras colapso en pleno calentamiento

El seleccionado de Omán Mukhaled Al-Raqadi falleció luego que colapsó durante el calentamiento minutos antes de un encuentro de su escuadra, Muscat frente a Suwaiq por la liga local.

De acuerdo a reportes internacionales, el futbolista de 29 años sufrió un ataque al corazón que le hizo desmayarse y ser llevado de urgencia a un hospital.

El jugador falleció tras el incidente y la noticia fue dada a conocer a través de su propio club: "Con nuestros corazones llenos de fe aceptando la voluntad de Dios, la dirigencia de Muscat Sports Club y todos sus afiliados extienden sus sinceras condolencias a la familia de Al-Raqadi".

Muscat Player Mukhaled Al-Raqadi Passes Away..#Oman Muscat FC player Mukhaled Al-Raqadi died after being taken to hospital after falling while warming up before the start of his team’s match with Al-Suwaiq FC today in the 6th round of the Omantel Football League. pic.twitter.com/TdEKk3fElU