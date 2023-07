Traspaso de Fabinho al fútbol de Arabia Saudita está en riesgo por sus perros

El brasileño Fabinho tiene grandes chances de dejar Liverpool de cara a una nueva temporada con rumbo a Arabia Saudita, pero su traspaso a uno de los colosos del fútbol de Medio Oriente está en riesgo por motivo de los dos perros que tiene como mascota.

Según el portal Footy Accumulators, en Arabia Saudita está prohibido el ingreso de los Bulldogs, raza de la que son los dos canes del mundialista con la "Verdeamarelha".

Igualmente está situación puede tener arreglo, ya que de acuerdo a lo detallado por el mismo portal el club Al Ittihad, que ya fichó a Karim Benzema y N'Golo Kanté, se encuentra gestionando un permiso especial con el gobierno saudí para que Fabinho pueda arribar con los animales.

There’s reports that Fabinho’s £40m deal could fall through due to the breed of his pet dog being illegal in Saudi Arabia.



What a transfer window this has been 😂