Un sujeto sacó una motosierra en graves incidentes en un partido de fútbol

Gravísimos incidentes se llevaron a cabo en un partido de fútbol internacional, en el que se vieron terribles imágenes de un sujeto haciendo desmanes con una motosierra en pleno estadio.

El hecho se produjo en Túnez, con el club local Esperance contra JSK de Argelia por la Champions League de Africa, donde se ve al tipo usando el artefacto para destruir lo que ve en su camino.

Something EXTREMELY abnormal happened last night in Rades.

Esperance fans were disciplined and well in order all throughout the 1st HT.

Some individuals started causing trouble at HT... one of them had a Chainsaw...

You're not allowed to bring a lighter into a stadium...