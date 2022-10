Unai Emery dejó la banca de Villarreal para reemplazar a Steven Gerrard en Aston Villa

El entrenador español Unai Emery decidió rescindir su contrato con Villarreal para recalar en el club inglés Aston Villa, con la misión de levantar el rumbo tras un magro inicio de la Premier League junto al destituido Steven Gerrard.

La escuadra de Castellón informó en un comunicado que el DT tomó la desición de abandonar el torneo hispano "de forma unilateral", y que "realizará una rueda de prensa de despedida" este martes 23 de octubre.

Por el lado de los "leones", utilizaron sus redes sociales para anunciar la contratación del ex Sevilla y Paris Saint-Germain, que asumirá sus funciones a partir del 1 de noviembre, luego de finalizar la tramitación de su permiso de trabajo.

Así, Emery dejó el "submarino amarillo" luego de dos temporadas y media, en un proceso que inició en la campaña 2020/21 y donde logró la Europa League de aquella temporada. Además, dirigirá por segunda ocasión en la liga inglesa, pues en el pasado estuvo al mando de Arsenal en dos torneos (2018/19 y 2019/20).

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Unai Emery as the club's new Head Coach. 🟣