Usain Bolt puso fin a su carrera como futbolista: Fue divertido mientras duró

El ocho veces medallista en Juegos Olímpicos Usain Bolt anunció el fin de su breve carrera como futbolista, la que "disfrutó mientras duró".

"No quiero decir que lo hice de manera inapropiada, pero pienso que no fue de la manera en que debería. Así se aprende la lección, mientras vives, aprendes", dijo en entrevista con una agencia que fue publicada por Sports Illustrated.

"Fue una buena experiencia, de verdad disfruté estar en un equipo, algo muy distinto a la pista y eso fue divertido mientras duró", sostuvo el jamaicano, ex velocista.

En ese sentido, Bolt manifestó que con ello su vida deportiva "está acabada", agregando que intentará convertirse en un hombre de negocios.

Usain probó suerte en el club australiano Central Coast Mariners y luego fue sondeado por varias instituciones, entre ellas Unión San Felipe y Dorados de Diego Maradona.

Usain Bolt crosses the finish line in his brief foray into ⚽



