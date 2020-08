Van Gaal opinó sobre la homosexualidad: Muchos lo ven como un comportamiento desviado

El ex director técnico holandés Louis Van Gaal realizó una profunda reflexión sobre la homosexualidad en el fútbol, la cual aseguró que todavía no está aceptada en este deporte, que todavía tiene un pensamiento machista.

"La homosexualidad todavía es vista por muchos como un comportamiento desviado. Incluso en el nombre de Dios todavía se ve de esa manera. Y así estarás bajo presión como futbolista. Traerá mucho y tienes que superar mucha resistencia. Tienes que pensar si quieres eso y si es lo correcto para ti", señaló en diálogo con Gaykrant de su país.

Además, añadió que "en general, esto no se discute en el mundo del fútbol. El mundo del fútbol tiene una realidad pasada de moda y es muy conservador en cuanto al pensar y al hacer. Y así también son las personas homosexuales, porque temen las consecuencias. ¿Por qué no un jugador querría destacarse por eso?"

"¿Por qué no se acepta? Yo creo que sería aceptado en el vestuario, pero ningún jugador en actividad ha salido del clóset. Por lo tanto, no me parece extraño que no se discuta", dijo en la misma línea.

"Ningún jugador en mi carrera ha dicho: 'soy gay'. Ni uno. Eso dice suficiente. A menudo lo he pensado y sospechado entre los jugadores. Pero si a ellos no se le ocurre decirlo, no quiero cargarlos con eso. No voy a decir en qué club fue porque quiero proteger a esos futbolistas. La mayoría están casados con una mujer y tienen hijos. Realmente no puedo hacerles eso", cerró.