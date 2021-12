¡Vergonzoso! Hinchas provocaron suspensión de duelo de Olympique Lyon en la Copa de Francia

Un escándalo se vivió este viernes en la Copa de Francia, con invasión de hinchas que obligaron a la suspensión del empate entre Paris FC 1-1 ante Olympique de Lyon en el Estadio Charléty por la ronda de los 64 mejores.

La situación involucró a los denominados "ultras" de la barra de Lyon, que se enfrentaron con los hinchas locales, prendieron fuego e invadieron el campo.

Mira los videos

This weekend’s Coupe de France action has begun with Lyon fans attacking Paris FC fans. French football & violence are unfortunately the best of bedfellows this season. pic.twitter.com/lme5o0pINB