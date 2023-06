Victor Osimhen derrochó talento en partido de futbolito durante sus vacaciones en Lagos

El jugador nigeriano Victor Osimhen, campeón junto a Napoli de la Serie A y también goleador, aprovechó sus vacaciones el Lagos, la ciudad más grande de su país natal, para disputar un partido de futbolito y derrochar talento junto a sus amigos.

En imágenes reveladas a través de redes sociales es posible ver al atacante eludiendo rivales y casi marcando un golazo.

- Revisa el registro:

Napoli's Victor Osimhen strutting his stuff while on holiday in Lagos ⚡️ pic.twitter.com/4bqgnRnrTk