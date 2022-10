[VIDEO] Futbolista anotó un golazo de penal con sorprendente acrobacia por segunda vez

El jugador ruso Norik Avdalyan se robó las cámaras y se hizo rápidamente viral luego que anotó un golazo de penal durante su participación en un encuentro de la liga de medios de su país.

El protagonista de esta stuación, que ya dio la vuelta al mundo, sorprendió al ejecutar la pena máxima con una acrobacia, girando hacia atrás en el aire, dejando sin opciones al arquero rival.

Luego que se hizo conocido el movimiento, en redes recordaron que ya lo había realizado con antelación, pues en el 2018 ya tuvo éxito con esto en un duelo de ligas amateur.

Revísala acá:

💥 WOW. Norik Avdalyan scored a penalty in the Medialeague match against the GOATS team, making a somersault.

Norik already scored like this back in 2018 in one of the amateur leagues. Then his goal became viral, and now the Armenian repeated the famous somersault again. pic.twitter.com/eWH7W9yV4G