VIDEO | ¿Por qué el presidente y jugadores de Vélez protagonizaron batalla campal con hinchas?

La noche del miércoles fue una pesadilla para Vélez Sarsfield de Gustavo Quinteros, ya que además de la derrota por 1-0 con Central Córdoba en la final de la Copa Argentina, el presidente Fabián Berlanga y más de algún futbolista protagonizaron un escándalo.

Esto porque se trenzaron a golpes con hinchas de su equipo tras el duelo decisivo de la competición, hecho que ocurrió en las tribunas del estadio 15 de Abril en Santa Fe, sede del compromiso.

¿Por qué el presidente y jugadores de Vélez se fueron a los golpes con hinchas?

Si bien no hay versiones confirmadas, imágenes mostradas por TyC Sports muestran al dirigente y los futbolistas defendiendo a sus familiares.

Los parientes de los deportistas estaban en primera fila del recinto para ver el compromiso y los hinchas se les acercaron para intimidarlos, por lo que varios miembros del plantel de Vélez se acercaron a resguardarlos, entre ellos, el exColo Colo Agustín Bouzat y el exUnión Española Rodrigo Piñeiro.

El presidente Berlanga fue protagonista y no se llevó la mejor parte, ya que el video muestra que fue golpeado y empujado por algunos de los fanáticos.

Sobre este tema fue consultado el entrenador Gustavo Quinteros tras el compromiso, quien señaló: "No vi nada, me contaron que hubo problemas. Espero que no haya pasado nada grave. Cuando pasan estas cosas, hay mucha angustia y bronca, que alguno puede actuar con violencia. Espero que no haya pasado nada", insistió.

¡INCIDENTES ENTRE HINCHAS DE VÉLEZ Y LOS JUGADORES TRAS EL PARTIDO! #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/HP1AW0bguv — TyC Sports (@TyCSports) December 12, 2024

El fresco recuerdo del Uruguay vs Colombia en la Copa América

Un hecho parecido pasó hace muy poco en la Copa América 2024 en Estados Unidos, cuando jugadores de la Celeste se fueron a los golpes con hinchas también por defender a sus familias.

Varios futbolistas fueron duramente sancionados, aunque posteriormente se revocaron la mayoría de los castigos.

Días después Marcelo Bielsa defendió a sus jugadores, asegurando que "si no hacían eso, hubieran sido condenados por todos nosotros. ¿Cómo no vas a defender a tu mamá, a tu hermana, a tu mujer, a un bebé?, cuando los argumentos para que eso no suceda fallaron".