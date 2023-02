[VIDEOS] ¡Escándalo! Una multitud de hinchas invadió la cancha para agredir a los árbitros

Una grave situación se vivió en la Segunda División de Camerún, específicamente en el duelo de Unisport Bafang y Victoria United, donde los hinchas saltaron al césped en los descuentos para agredir en masa al cuerpo arbitral.

En el minuto 90+2' del duelo, válido por la última fecha, los locales ganaban por 1-0 cuando el árbitro Boyomo Biguemi decretó tiro penal a favor de la visita.

La determinación referil desató la furia de los fanáticos "Flambeau de l'Ouest", quienes atacaron al colegiado en el Estadio Municipal de Bafang.

El momento fue captado por la televisión y los propios aficionados, siendo difundidas las imágenes en redes sociales. Como cabe suponer, el partido terminó suspendido.

Revisa las imágenes de los incidentes en la Elite Two camerunesa:

VICTORIA UNITED 0-1 UNISPORT BAFANG



After the referee gave a penalty against Unisport of Bafang at the 93 minutes of play the Suporters of Unisport invaded the pitch beating up the referee and the two linesmen.#FECAFOOT @SamuelEtoo @StreetTv_Sports pic.twitter.com/5kLInQfsi4