Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi se niega a tener sexo con ella cuando pierde PSG

La mediática esposa y representante del delantero argentino Mauro Icardi, sorprendió al revelar un importante secreto en la intimidad de ambos, ya que sostuvo que el jugador se niega a tener sexo con ella cuando su equipo París Saint-Germain (PSG) pierde.

Nara, en conversación con el medio italiano La Repubblica, respondió a Antonio Conte, quein sugirió hace cerca de un mes a sus jugadores tener relaciones sexuales sin mucho movimiento y solo con sus esposas para mantenerse bien de cara a los partidos.

Ante esto, la argentina dijo: "No sé qué decir. Debería intentarlo antes de un partido, pero Mauro es muy profesional y no hace nada antes de un partido. Solo después y si el partido salió bien, ya que si no sale bien, ni siquiera quiere mirarme".

Además, la modelo se refirió a su polémica separación de Maxi en 2013 y su pronta vinculación con Icardi: "Dejé a Maxi López y volví a Argentina. Fue entonces cuando comencé una cosa con Mauro. Tenía tres hijos y no fue fácil regresar a Argentina y comenzar de nuevo. Haber encontrado a alguien como Mauro, que es joven, fue muy importante para mí. No fue solo una elección para mí, lo elegí porque ya amaba a mis hijos".

Finalmente, Wanda Nara sostuvo que fue una buena decisión pasar en esta temporada de Inter a PSG: "La salida de Mauro fue algo bueno para todos. Fue a un club mejor y más importante y lo importante es que está contento".