Xavi asumió como DT de Al Sadd

El club qatarí Al Sadd anunció este martes oficialmente que Xavi Hernández, que disputó su último partido como jugador en ese equipo en Teherán hace una semana, será su nuevo entrenador a partir de la próxima temporada.

"Oficialmente, Xavi es el entrenador del equipo a partir de la próxima temporada y comenzará sus tareas con su equipo que incluye a Sergio Oriol, Iván Torres, Óscar Hernández, José Manuel, David Barts, Antonio Lobo, Sergio García, Antonio Troulas", anunció el club qatarí en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, afirmó que se concentrarán en Girona del 14 al 29 de julio con el equipo a las riendas del nuevo entrenador.

El pasado 20 de mayo, el ex capitán de FC Barcelona adelantó en una entrevista en Teherán su nombramiento como entrenador y que su objetivo ahora es ganar experiencia como técnico en Al Sadd, y luego volver al Barça.

Xavi, campeón del mundo con la selección española en Sudáfrica 2010, fue jugador en Al Saad desde la temporada de 2015 y disputó su último partido hace una semana en duelo por la Liga de Campeones de Asia.

