Xavi Hernández se fue en contra del fútbol de Mourinho: Prefiero otro estilo

El jugador español Xavi Hernández, ex FC Barcelona y actualmente en el fútbol de Qatar, usó palabras poco elogiosas al momento de hablar del estilo del técnico de Manchester United, Jose Mourinho, y señaló que sus equipos nunca tendrán esa actitud.

"Es un entrenador muy defensivo. Ese es su estilo y lo puso en práctica en Chelsea y Real Madrid", señaló el ex seleccionado de España.

"Yo prefiero otro estilo de fútbol. No lo estoy criticando, pero no me gusta jugar así y mis equipos nunca tendrán ese tipo de actitud", lanzó Xavi al Corriere dello Sport.

Además, el europeo sostuvo que ésta es su última temporada al 99 por ciento.