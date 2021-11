Zlatan Ibrahimovic admitió que su golpe a Azplicueta fue intencional: Lo hice para que entendiera

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic admitió que el golpe que le dio al español César Azpilicueta durante el partido entre ambas selecciones por las Clasificatorias de la UEFA fue a propósito, explicó los motivos y dijo que lo haría de nuevo.

"El otro día, en la selección, le di un golpe y lo hice a propósito. No me avergüenza decirlo porque hizo una tontería contra uno de mis jugadores. Actuó a lo grande con mi futbolista. Fue una estupidez, pero lo hice para que entendiera: 'No se hace eso. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí'. Por eso lo hice", explicó en conversación con The Guardian.

"¿Qué puede decir? No me lo dirá a mí, pero sí a mi jugador, que no hará nada porque es demasiado bueno. No fue algo bueno por mi parte, pero aun así lo hice. Así soy yo. No me avergüenza decirlo", agregó.

La amarilla que recibió por la jugada lo dejó al margen del Repechaje y le restó importancia a esto, tomando en cuenta que "se trata de hacer entender al tipo que no se toma el pelo a alguien que está tirado en el suelo. No se ataca a un perro que no habla. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil meterse con mis compañeros de equipo, que tienen 20 años y son muy buenos. Espero que ahora lo entienda".