Zlatan Ibrahimovic sorprendió con su equipo ideal de todos los tiempos

El sueco Zlatan Ibrahimovic, que milita en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer de Estados Unidos, usó su cuenta de Twitter para mostrar la conformación de su equipo ideal de todos los tiempos, el que llamó "The Hungry Lions" (Los leones hambrientos).

Lo sorprendente de la oncena es que en ella solo aparece Zlatan Ibrahimovic en cada uno de los puestos.

"Este es mi equipo favorito de todos los tiempos. Solo tengo que decidir al técnico. Quizás sea Zlatan", escribió.

Revisa el equipo del atacante nórdico:

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc