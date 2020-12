Zlatan Ibrahimovic y su experiencia con el Covid: Hablaba solo con las paredes, les puse nombre

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, de gran presente en AC Milan de Italia, relató lo mal que la pasó tras tener que someterse a cuarentena total por contagiarse de Covid-19.

"Era algo que me intrigaba, porque golpeó a todo el mundo. Es una gran tragedia. Al principio tuve un dolor de cabeza que no era fuerte pero molesto y luego perdí el gusto. Estuve todo el día en casa, cabreado, no podía salir. No podía entrenar", apuntó en entrevista con el Semanario 7 de Corriere della Sera.

En esa línea, el atacante aseguró que "llegó un momento en el que estaba hablando solo con la casa. Les puse nombres a las paredes y hablaba con ellas. Se convirtió en algo mental".

Finalmente, el sueco aseguró que en un momento como el que le tocó atravesar. "Te miras a ti mismo e imaginas todos los males sobre ti, incluso los que no tienes. Un dolor por lo que sientes y por lo que crees que sientes", cerró.