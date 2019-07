Iván Zamorano: Me tomé mi primera copa de vino a los 26 años

El destacado ex delantero de la selección chilena Iván Zamorano, en el marco del flamante lanzamiento de su línea de vinos "El Gran Capitán", en Italia, se confesó acerca de sus primeros pasos en este nuevo emprendimiento, además de entregar detalles de sus primeras experiencias con el alcohol.

"Bam Bam", con conversación con el diario Las Últimas Noticias, aseguró que "me tomé mi primera copa a los 26 años. Antes no tomaba nada, uno va progresando. Cuando salgo con los amigos no está mal una copita, aunque tomando los resguardos como no manejar y no hacerlo en exceso".

"Mi cepa favorita es el Negroamaro. De las que están en Chile me gustan el Carmenere y el Malbec", especificó el ex delantero, quien está incursionando por primera vez en este rubro.

Cabe destacar que Zamorano no estará solo en este emprendimiento, sino que lo hará con su socio italiano Fabio Cordella, experto en la materia quien indicó que "mi familia produce vinos hace cinco generaciones, en la provincia de Copertino, en Lecce".

"El año pasado Iván solo tenía una botella, la Negroamaro, pero ahora tiene toda la gama de vinos italianos. De momento no está disponible en Chile, pero estamos en contacto con varios importadores, están muy interesados", añadió.

Finalmente, el ex Real Madrid e Inter de Milán, quiso ir más allá y se refirió a la posibilidad de tener vacaciones familiares, después de mucho tiempo y a su nostálgica visita al Estadio "Santiago Bernabéu": "Habíamos ido antes, pero nuestros hijos eran muy chicos, ahora lo van a recordar. Pudieron ver que el papá dejó un legado personal y futbolístico.

"Son las primeras vacaciones largas después de tanto trabajo como comentarista en varios torneos. Ha sido lindo visitar viejos amigos", cerró.