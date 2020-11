Iván Zamorano: Vidal sigue siendo un campeón y Alexis es perfecto para el juego de Conte

El destacado ex delantero nacional Iván Zamorano elogió a Arturo Vidal y Alexis Sánchez y mostró confianza en que se hagan más importantes para Inter de Milán, elenco en el que brilló "Bam Bam" entre 1996 y 2000.

Zamorano dijo que "Arturo sigue siendo un campeón. Cuando se cambia de equipo y de país siempre se necesita algo de tiempo para adaptarse, pero sus cualidades no están en disputa. ¿Nervioso contra Real Madrid? Arturo es de los que viven el juego a vida o muerte. Cuando juega, lo da todo y deja su corazón, para bien o para mal".

Sobre Alexis, sostuvo que "es perfecto para el juego de Conte, puede empezar un poco más atrás que los otros dos (Lautaro Martínez y Romelu Lukaku). Ya lo hicieron contra Torino, cuando perdían por 0-2 ganaron 4-2. Sánchez ahora está bien y puede ser decisivo".

Junto con esto, el delantero que utilizó la recordada camiseta "1+8" repasó su estancia en los lombardos: "Dije que no a la Juve y Bayern por Inter y no podría haber elegido mejor. Venía de Real Madrid que me había dado éxito y popularidad, pero en Inter encontré el ambiente perfecto para mí. Una familia. En 1998 fuimos muy fuertes y ganamos la Copa UEFA dominando la final de París ante Lazio. También hubiéramos ganado el Scudetto sin ciertos episodios a favor de la Juve".

Finalmente, el atacante, que habló en una entrevista para Líbero, publicada en La Gazzetta dello Sport, habló de su amigo Javier Zanetti, vicepresidente de Inter: "'Pupi' es el hombre indicado para devolver a nuestro Inter a la cima de Europa. Ama y conoce el mundo nerazzurri. Si necesitas ayuda, llámame y me iré directamente a Milán. Sería un sueño trabajar junto a él en el Inter".