"Es así": El comentario de Johnny Herrera que desató la molestia de los hinchas de la UC

Johnny Herrera, ex arquero y actualmente comentarista de fútbol, desató la molestia de los hinchas cruzados al señalar que la UC es un equipo "pequeño" en comparación con Colo Colo y el propio cuadro azul.

En su tribuna como comentarista en TNT Sports, Herrera, con un gesto de su mano, aseguró que la UC es un club "chico" al lado de los otros "grandes" del fútbol chileno, provocando el enojo de Manuel De Tezanos, conductor del espacio.

En redes sociales, en tanto, varios fanáticos refutaron las palabras de Herrera, dando argumentos del crecimiento institucional que ha tenido Cruzados gracias a los éxitos deportivos de los últimos años, incluyendo el inédito tetracampeonato en torneos largos.

No puede minimizar a la UC un weon de la U po..tienen sólo 2 campeonatos más, no tienen estadio, la controladora del club hace lo q quiere pq es equipo chico, llevan 4 años que descienden, no existen po weon..