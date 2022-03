Johnny Herrera contó que faltó a su trabajo en televisión por quedar en "panne"

El comentarista y ex arquero Johnny Herrera detalló el motivo por el que no pudo asistir por primera vez a su trabajo en TNT Sports. El ídolo de Universidad de Chile tuvo problemas con su automóvil de camino a la estación.

"Eran como las 6 de la tarde. Crucé la Alameda, estaba por Almirante Latorre y me quedé en panne. El auto se paró de la nada, en la mitad de la calle. Me dio lata faltar a la pega. Es la primera vez en mi vida que falto" relató al diario Las Últimas Noticias.

"La llave me venía avisando que la pila estaba gastada, pero no la pesqué. La pila se acabó cuando iba al canal, quedé tirado. El auto no reconoció la llave. Se me acercó mucha gente buena onda, así es que de alguna manera igual me fui con el corazón lleno a la casa", agregó.

El vehículo de Herrera es un Porsche Cayenne, que utiliza una llave electrónica (conocida como keyless) que no se inserta en una chapa, sino que hace "match" con el auto. Es por ello que, al agotarse la betería, el auto no recibió la señal y se detuvo, dejando al otrora golero sin poder continuar con su trayecto.