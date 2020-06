Johnny Herrera: Tratar de ensuciar al Sifup me parece de poca monta

El experimentado portero de Everton realizó una férrea defensa de la actual directiva del Sifup, encabezada por Gamadiel García, luego de los cuestionamientos emanados por Marcelo Salas, ex jugador y actual presidente de Deportes Temuco, en relación al fondo para futbolistas retirados.

"Es una pelea barata, he escuchado mucho y recién me enteré bien de lo que estaba pasando. Primero, apuntando a Marcelo Salas con Temuco, no me voy a meter en el bolsillo de nadie, no sé las realidades de Temuco o de sus jugadores, pero como compañero de fútbol me hubiese gustado un acuerdo mutuo como se hizo en Everton, donde ambas partes salieran lo menos damnificadas posible", lanzó el meta Al Aire Libre en Cooperativa.

En ese sentido, Herrera consideró que "las críticas al sindicato son injustas, ya que es un sindicato abierto. Todos los futbolsitas sabemos lo que se hace ahí y como jugadores conocemos los ingresos de todos. Tratar de ensuciarlo me parece de poca monta".

"Si hay una gestión buena es la que ha hecho esta gente, que no le han cerrado las puertas a nadie. El fondo del retiro es una gestión de esta dirigencia y si hay un gremio transparante es el Sifup, lo sabemos todo", añadió.

Luego de destacar que Gamadiel García y Luis Marín "sacrificaron mucho" para involucrarse en la mesa del Sifup, remarcó que el gremio es un ente que aporta mucho en el fútbol nacional: "Creo que lo han hecho bien, tuvieron el respaldo de la selección hace poco, de mi parte no queda más que agradecer la función del sindicato. Realmente han hecho una gestión elogiable".

También apuntó a los dichos del ex jugador Marcelo Zunino, quien apuntó a que García y Marín se benefician de este fondo: "Es su responsabilidad, porque no ayudó a que el sindicato fuera más fuerte en su minuto. No lograron ejercer un sindicato fuerte y alguien que consiguiera cosas para ellos. Hoy hay gente muy preparada a cargo. Los tengo que felicitar por la gestión".

Luego recapituló la asunción de Gamadiel García como presidente y señaló que "hubo un cambio y plata perdida, se toparon con un cacho y llevaron al sindicato donde esta hoy, así que colgarse del éxito de esta administración no es válido".

"Para llevarlo al fútbol es como si don Leonel Sánchez le quisiera cobrar parte de los premios a Alexis Sánchez porque él hace goles ahora y Leonel estuvo en Pinto Durán... no sé si existía, pero lo veo de esa forma. Es súper injusto que traten de ensuciar algo que hacen de buena manera", concluyó.