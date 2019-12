Jorge Valdivia aprobó a Sampaoli para Palmeiras y reconoció que le gustaría volver al club brasileño

El volante de Colo Colo Jorge Valdivia fue consultado sobre la opción de su ex club Palmeiras, para contratar al DT argentino Jorge Sampaoli, a quien ubicó entre los mejores técnicos que tuvo en su carrera, y además reveló su deseo de volver a la institución paulista.

"Siempre dije que él -Sampaoli- es uno de los mejores con los que trabajé. En la lista están Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Bielsa y Pablo Guede, a quien conocí en Colo Colo", señaló a Globo Esporte.

"Sampaoli es un tipo que trabaja mucho, es detallista, profesional. Sabe lidiar con la presión y afrontar situaciones dificíles como convencer a los jugadores de hacer lo que él quiere. Además de trabajar bien, es una persona que puede cambiar ideas con el futbolista", agregó sobre el DT.

"El está clasificando a Santos a la Libertadores y ahora está siendo considerado por la prensa para asumir en Palmeiras, donde se le daría muy bien, porque conoce el fútbol brasileño y a los jugadores, pero desconozco su pensamiento, aunque podría llevarle alegría a los hinchas", manifestó.

Valdivia también recordó que durante el 2012 el club quiso tener a Sampaoli y que incluso le ofrecióun contrato, lo que nunca llegó a buen puerto.

"Si el presidente de Palmeiras lo quiere contratar, podría encajar muy bien en la familia del 'verdao'", estimó Valdivia, quien fue consultado si es que le gustaría llegar de vuelta a la institución de Sao Paulo.

"Uno siempre quiere trabajar con los mejores, con el entrenador que te dé experiencia y confianza y a quien le entiendas su mensaje. El es uno de esos técnicos (...= pero no depende de mí ni de mi voluntad", aclaró.

"Claro que por el cariño que tengo al club, por los años que pasé ahí conociendo la ciudad, a Sampaoli y Palmeiras, claro que me gustaría trabajar en ambientes buenos... me preguntaste si quiero volver a trabajar de nuevo en Palmeiras y a todo el mundo le gustaría, no solo a mí", prosiguió a la publicación brasileña.

"Sería lo mismo si es que no fuera Sampaoli, claro que me gustaría volver un día a Palmeiras", manifestó.

Valdivia también fue consultado sobre el interés que existe en Santos para contratarlo y apuntó que "hasta el presidente de Santos fue entrevistado por un diario en Chile y se posición sobre eso. Pero directamente no he recibido propuestas. Tengo que ser bien claro, no soy un jugador que va a decir mentiras a los medios para buscar un mejor contrato con otro equipo o tomar ventaja".

"Nunca hablé con Sampaoli ni con alguien de Santos, nunca tuve un sondeo desde Santos. Todo lo que salió fue por cuenta de ustedes -la prensa-, de nuevo", finalizó.