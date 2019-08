Jorge Valdivia insistió en sus descargos sobre el supuesto bullying a Juan Carlos Gaete

El futbolista de Colo Colo Jorge Valdivia se enfrascó en una áspera discusión con un periodista radial durante la conferencia de prensa que brindó este miércoles en el Estadio Monumental, instancia en la que el "Mago" volvió a reflotar el supuesto caso de bullying contra Juan Carlos Gaete.

El volante del "Cacique" dijo en su alocución que los profesionales se preocupan poco de "investigar" y que por ello generan numerosas especulaciones.

En medio de dicha declaración el periodista de Radio ADN Cristián Avila le dijo al "Mago" que "cuando uno les pregunta -a los futbolistas-, muchas veces no responden", por lo que Valdivia recordó que en una ocasión él lo fue a buscar a la clínica MEDS a las 21:30 horas y que "estaba cansado", razón por la cual sus respuestas fueron poco armoniosas.

"Tú fuiste a las nueve y media de la noche y yo venía cansado, porque llegué a entrenar a las cuatro de la tarde. Me dijiste '¿cómo va la lesión?' y yo te dije 'no estoy lesionado'", señaló el futbolista.

"Tú me respondiste mal", le señaló el periodista, ante lo cual replicó rápidamente Jorge Valdivia: "Claro, porque tú eres de ADN y ¿qué inventaron ustedes sobre Gaete?, que yo le había hecho bullying, 'verdad?".

"Y no te acercaste a ofrecerme disculpas, me dijiste que fue una fuente que tuviste, ¿pero cómo yo peleo con la fuente que tú tienes?", continuó.

"Gaete dijo que no fue así, yo dije que no, el club dijo que no y la duda igual estuvo instalada, entonces, no pidas que uno sea considerado contigo a las nueve y media de la noche, cuando uno viene cansado, siendo que ustedes generaron dudas sobre mi persona diciendo que yo había hecho bullying, y nunca dijeron que era mentira, se basaron en una fuente y se quedaron ahí, nunca reconocieron en la radio que era mentira", insistió Valdivia.

"Era una información de la radio", respondió el periodista, quien insistió en que los jugadores "responden mal cuando uno les pregunta", entonces "ahí va la especulación".

"Ah, entonces depende de si uno responde bien no se especula, y si uno responde mal, sí se especula", concluyó Valdivia.

Revisa el diálogo que comienza desde los 29'10'':