Jorge Valdivia: Me encantaría volver a Palmeiras y ser recordado por el club

El volante chileno Jorge Valdivia recordó su polémica salida de Palmeiras el año 2015, la cual se dio en malos términos con el aquel entonces presidente del club Paulo Nobre. Pese a ello, el mundialista con la Roja afirmó que le gustaría retornar a Brasil y ser recordado en el "Verdao".

En diálogo con Fox Sports, el mediocampista declaró que: "Por supuesto que quiero volver a Palmeiras. Me encantaría, algún día, volver al menos a ver un partido como invitado. Nunca me recuerdan en absoluto, nunca me citan en ninguna publicación".

"Si tienes un problema conmigo, puedes llamar y enviar un mensaje. Me gustaría, algún día, ser recordado en las redes sociales del club, con felicitaciones, feliz cumpleaños, un video con mi juego. Pero, a pesar de todo, soy un palmeirense", agregó.

Respecto a su salida del equipo Paulista, el "Mago" señaló que: "Me sentí traicionado. Estaba molesto con Paulo (Nobre), quien me llevó a entrenar. Tuvimos un buena relación porque nos conocíamos desde hace mucho tiempo, pero me decepcionó".

"Además en mi contrato con el club habían muchas cosas raras. Por ejemplo, si iba a la selección chilena, no renovaría. Pensé que era injusto ser castigado por ir al equipo nacional. Defender mi país es un premio", detalló.

Pese a aquello, Valdivia recuerda con cariño a la hinchada de Palmeiras. "Los fanáticos son cariñosos, respetuosos. Me quedé con el equipo en un momento difícil. Hubo jugadores que se fueron, entrenadores que se fueron. Y me quedé", finalizó.