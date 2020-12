Jorge Valdivia: Ni Messi gana partidos solo, yo necesito del equipo y ellos de mí

Jorge Valdivia, experimentado volante que acaba de fichar en Colo Colo, aseguró que no llega al cuadro albo a ganar partidos solo, pues necesita retroalimentarse con el equipo para poder sacar al equipo de zona de descenso.

"Ni Messi en Barcelona gana partidos solos. Yo necesito del equipo y ellos de mí. Lo más fácil es venir cuando Colo Colo gana títulos, pero este es un gran desafío. Quiero responder a la expectativa de la gente y al club", dijo el volante a DirecTV Sports.

"Lo que más necesita el equipo es confianza, entrenar y trabajar. Queremos revertir está situación y la única forma es trabajando. Hay que intentarlo una y otra vez. En Colo Colo hay jugadores para revertir la situación", agregó el "Mago".

En esa misma línea, Valdivia comentó que "todos los partidos que enfrentaremos serán como un clásico. Debemos empatar, ganar, pero no perder. Hoy ya no se gana con la camiseta, tenemos una historia que defender, jugamos en el equipo más grande de Chile".

"Psicológicamente debemos ser fuertes. Para estar en Colo Colo se necesita personalidad, más aún en esta situación. Lo más importante es lo que podamos hacer dentro de la cancha. Hay que estar mentalmente preparado, pero la pelota es lo más relevante", complementó.

Respecto al rol de los juveniles en el equipo que conduce Gustavo Quinteros, el mediocampista de 37 años apuntó que "yo fui joven y rebelde y ahí necesité la voz del jugador experimentado. Lo mismo pasa ahora, hay que apoyar y hacer grupo con los jugadores jóvenes, entendiendo que el peso lo debemos llevar los experimentados".

"Siempre he tenido muy buena relación con los jugadores jóvenes. Me gustaría que jugarán siempre. La situación hoy es muy difícil. Colo Colo tiene buenos jugadores jóvenes, pero no debemos cargarles la mano en esta situación", agregó.

Valdivia prosiguió: "Es un situación difícil para los jugadores jóvenes. Sé que tienen muchas ganas. Los jugadores más grande debemos estar y dar tranquilidad. Debemos consumir toda la responsabilidad".

Finalmente, Valdivia apuntó que "la selección chilena hoy no me ilusiona. Sería estúpido decir eso, si no he jugado ningún minuto en Colo Colo. Mi único objetivo a corto plazo es revertir la situación que vive el club. Confío en que esto lo vamos a revertir".