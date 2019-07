Jorge Valdivia: No podemos decir que el fútbol chileno es malo por los resultados internacionales

El volante de Colo Colo, Jorge Valdvia, se refirió al nivel del fútbol chileno y aseguró que no se debe evaluarlo por el desempeño de los clubes en torneos internacionales.

Al respecto el "Mago" dijo en conversación con La Tercera sobre el balompié nacional que que "tenemos que valorizar lo nuestro y lo nuestro es el fútbol chileno. Por el hecho de que los equipos no tengan los mismos rendimientos internacionalmente, no pasen rondas, no podemos estar diciendo que el fútbol chileno es malo".

"Acá hay buenos jugadores, varios que nos representan en la selección. Entonces, cada vez que se habla del fútbol nuestro, siempre se intenta reflejarlo en cómo te va internacionalmente y desde ahí se saca un análisis sobre si es competitivo o no. Yo no considero que ese sea el camino, porque siento que el fútbol chileno es competitivo", apuntó.

Sobre sus opciones de volver a jugar por la Roja, el mediocampista del "Cacique" indicó que "la selección es lo más grande y lo más bonito que le puede pasar a cualquier jugador, pero te repito, hay que vivir el presente y no puedo estar poniéndome en una suposición de clasificatorias si no han empezado. Lo mismo con la Copa América".

Por último, en relación al presente de los "albos", Valdivia afirmó que "tuvimos un traspié que ya lo sufrimos en años anteriores, que fue lo de la Sudamericana, que nos dolió a todos. Y en el resto, estamos ahí en la pelea. Lo importante y lo que el hincha quiere siempre es ser campeón. Estamos con la ilusión en la Copa Chile y en el campeonato estamos en la lucha. Estamos ahí, seguros...".