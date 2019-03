Jorge Valdivia: Quiero volver a la selección y disputar la Copa América

El destacado volante nacional Jorge Valdivia se refirió a su presente en Colo Colo, club con el que o ha podido debutar en el Campeonato Nacional, por una lesión, además de manifestar sus deseos de volver a la Roja y jugar la Copa América de Brasil 2019.

El "Mago", en conversación con el programa Leyendas, grandes historias de DirecTV, aseguró que "quiero volver a la selección chilena, ojalá poder disputar la próxima Copa América. Creo que mis experiencias con la selección aún no han terminado".

Además, agregó que "sé que para eso debo volver a jugar, y muy bien, no sirve de nada estar en cancha y no jugar bien. Yo quiero ser campeón con Colo Colo y regresar a la Roja".

Por otra parte, el futbolista de 35 años dejó en claro que el retiro no está cerca y afirmó que "cada temporada o año pido tener la oportunidad de tener el máximo tiempo para seguir brindándome al fútbol y para disfrutar dentro de una cancha; el lugar que es mi mundo y donde desde niño me siento pleno. Quiero que mis hijos, ahora que están más grandes, me puedan ver jugar más tiempo".

Valdivia se encuentra lejos de las canchas debido a una lesión muscular que arrastra desde la pretemporada con los "albos" y se espera que regrese a las canchas para el clásico ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, programado para el próximo 17 de marzo.