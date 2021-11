Jorge Valdivia repasó a Juan Antonio Pizzi y criticó a Reinaldo Rueda: Se trabajaba muy mal

Jorge Valdivia, campeón de América con la selección chilena en 2015, repasó a Juan Antonio Pizzi y criticó a Reinaldo Rueda, técnicos que precedieron a Martín Lasarte en La Roja.

Valdivia dijo en su rol de comentarista en ESPN: "Estuve muy poco con (Juan Antonio) Pizzi y nada con (Reinaldo) Rueda, pero sí me consta que con Rueda se trabajaba muy mal. No podría decirte que fue esto o lo otro, pero sí supe que fueron trabajos que no iban de la mano con lo que estos jugadores exigían".

Además, siguió con "Macanudo": "Con Pizzi insisto que los partidos fueron muy mal planteados desde el cuerpo técnico. Muchas dudas, y lo digo porque estuve presente. No necesitabas hacer mucho para sacar un punto que había que sacar después del partido con Ecuador que ganamos 2-1. Y no lo pudiste sacar. Sabiendo cómo jugaba Paraguay, sabiendo que en Brasil podías perder 2-0 y estabas clasificando... Es ahí donde te tienen que tirar la oreja y hacer un cambio".

El "Mago" ya había cuestionado a Pizzi en su momento cuando asumió en Arabia Saudita para el Mundial de Rusia 2018 tras dejar eliminado a Chile, en unas insólitas Clasificatorias.