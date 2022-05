La dura respuesta de Valdivia a hincha de la U: Tu lugar es rogar para que tu equipo no descienda

El destacado futbolista nacional Jorge Valdivia respondió sin filtro a un hincha de Universidad de Chile, que intentó "trollearlo" en sus redes sociales, por un comentario contra los fanáticos que causaron incidentes en la barra de Colo Colo.

"Tay curao" le dijo un aficionado identificado con la en Twitter, a lo que Valdivia respondió: "Ctm no no lo estoy (sic). Tú no perteneces a esta categoría estamos hablando de Libertadores. De torneos internacionales. Tu lugar es rogar para que tu equipo no descienda".

Además, con más humor, el "Mago" reveló: "La última vez que tomé fue después de un 4x1 en el Monumental (a la U) con 3 (goles) de (Esteban) Paredes".