Valdivia: Colo Colo me dio todo y agradezco a la institución, pero no a los que la componen

El volante chileno Jorge Valdivia se dio el tiempo de volver a hablar sobre su salida de Colo Colo a principios de este año, afirmando que pese a aquello le agradece mucho a los "Albos" como institución, pero "no a los que la componen".

En diálogo con ESPN, el mediocampista que milita en Morelia mencionó que: "Fui vendido en su momento y le di plata al club, pero ellos me ayudaron mucho desde las inferiores y en algunos momentos complicados. Colo Colo me dio todo y soy un agradecido de la institución, pero no de los que la componen".

"Colo Colo no es Aníbal Mosa, Harold (Mayne-Nicholls) ni Marcelo Espina, entonces al club solo le debo mucho como institución", remarcó.

Del mismo modo, Valdivia recordó su última salida del "Cacique", detallando que: "A mi me dijeron que iba a seguir, después vino la negociación del club con mi representante y se juntaron dos o tres veces, pero nunca propusieron nada formal".

"Si hubo molestia por cómo se manejó la situación, porque después de tantas reuniones dijeron que la renovación no iba. Mi representante hoy tiene prohibido entrar al Monumental", agregó.

Por otro lado, Valdivia se refirió a la posibilidad de un retorno a la selección chilena, afirmando que: "Estoy en actividad y la selección es una consecuencia muchas veces de cómo estás en tu equipo, así que sería lindo volver".

"Digo que descarto un retorno, porque muchos jugadores se ofrecen para ir a la selección, pero yo considero que mientras esté activo obvio que voy a querer ir y ser un aporte", concluyó.