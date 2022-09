Valdivia sobre proceso de Borghi en la Roja: Pedíamos entrenar como lo hacíamos con Bielsa

El ex mediocampista de la selección chilena, Jorge Valdivia, se refirió a su paso por la Roja y a los distintos entrenadores que estuvieron al mando en los últimos años, contando que luego de la salida de Marcelo Bielsa le pidieron al cuerpo técnico de Claudio Borghi que entrenara de la misma manera que lo hacía el rosarino.

"Sí. Con Bielsa trabajábamos específico, pelota detenida, salida, los centrales trabajaban separados de la línea ofensiva. Eran entrenamientos divididos, cortos, intensos, entonces eran muchos conceptos que tuvimos por muchos años con un entrenador que nos hizo crecer a todos y el equipo en general se adaptó. Creó esa exigencia interna. Cuando viene Borghi -lo tuve en Colo Colo- era distinto. No trabajaba los balones detenidos, los entrenamientos eran más o menos siempre los mismos, tenía un buen preparador físico (Hernán Torres), que tenía bien a los jugadores físicamente, pero costó mucho, por lo mismo. Nosotros pedíamos entrenar de la misma manera que estábamos acostumbrados con Bielsa, pero claro, entendíamos que el Bichi te pedía otras cosas. Se jugaba distinto", contó Valdivia en extensa entrevista con la Revista Tribuna Andes.

"Después vinieron los problemas que todos sabemos, entonces fue un momento difícil para él, porque vino después de un proceso que había sido exitoso. Eso, generalmente, te lleva a la comparación. Y cuando tú haces las comparaciones, es mejor no hacerlo, porque desde la manera en cómo entrenas hasta la manera cómo te miraban las otras selecciones ya es distinto", añadió.

Hablando del proceso que encabezó Bielsa, el "Mago" contó que "en ese minuto no, porque todavía tenía un poco de esa rebeldía que te comentaba, de no respetar las cuestiones tácticas. Bielsa era un entrenador que te exigía el respeto por lo táctico. Él te decía no tiene que ser mecanizado, sino que tiene que entender por qué lo está haciendo".

Valdivia también tuvo palabras para Jorge Sampaoli: "Él vuelve a lo que esos jugadores necesitaban", expresó.

"Volvió a enseñarnos, a darnos indicaciones, volvió a darnos conceptos, venía de un proceso exitoso en la U, donde hizo crecer a muchos jugadores, donde fue campeón de la Copa Sudamericana, donde conquistó muchos títulos en Chile. Fue un entrenador, y es un entrenador, muy importante para la historia del fútbol chileno. Era muy parecido a las exigencias que teníamos con Bielsa. Creo que eso ayudó. Además, que se encontró con un grupo extraordinario. Todos estaban en Europa o fuera de Chile. Él tuvo suerte de encontrarse con esos jugadores de élite y nosotros de tenerlo a él como entrenador. Aprendimos, crecimos mucho. Los resultados están a la vista", comentó.