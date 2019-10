José Sulantay: Gano 126 mil pesos de pensión, no sé qué haría si no trabajara

El ex DT de la Roja Sub 20 habló sobre la crisis social, lamentó la violencia y fue crítico con el sistema de pensiones.

El histórico José Sulantay, ex técnico de la selección chilena y campeón con Cobreloa, se refirió al complejo momento que vive el país con las protestas por las desigualdades sociales, y criticó duramente al actual sistema de pensiones en Chile.

"Gano una pensión de 126 mil pesos y no sé qué haría con esa plata si no trabajara y si no hubiera ahorrado. Tengo amigos y amigas que reciben estas pensiones y tienen problemas en sus hogares, porque viven con tres o cuatro personas más. No alcanza ni para tomar tecito con un pan", declaró Sulantay a Redgol.

Sulantay, de 79 años, remarcó que "nadie puede vivir con ese dinero. Yo fui previsor, pero cuando jugaba no tenía imposiciones. Han pasado tantas cosas con las AFP, que preferí comprar bienes que tener un fondo".

Por último, respecto a la agitación social, lamentó la "violencia y tanto resentimiento".

"Se ha perdido todo el respeto. La violencia no es el camino para conseguir las cosas y va a costar mucho encontrar una solución, porque la política está muy polarizada", aseveró.